Wethouder slaat eerste paal voor woningbouw in Stationsgebied

DIJK EN WAARD - Wethouder Monique Stam heeft gistermiddag de eerste paal voor woningbouwproject de Groene Trede geslagen, naast fietsbrug De Krul aan de Stationsweg. In de komende jaren wordt het gebied getransformeerd tot een groen woon- en werkgebied. "Deze eerste paal symboliseert de eerste officiële aanzet van woningbouw in het stationsgebied."

Naast de realisatie van de Groene Trede, zijn er meer woningbouwprojecten in voorbereiding, zoals de woontoren met zorggebouw aan de Stationsweg en het bouwplan Stationskwadrant aan de andere kant van de Industriestraat.

Ook zijn er initiatieven om bestaande kantoorpanden te transformeren naar studio’s. Eerder gebeurde dat aan de Umbriëllaan.

Hard nodig

De realisatie van woningbouw in het stationsgebied sluit aan bij de ambitie om versneld nieuwe woningen te bouwen. "De bouw van woningen is hard nodig. Ik ben er trots op dat deze projecten zo snel vorm krijgen en we voor verschillende doelgroepen een passende woning realiseren", zegt Stam.

Samen met de andere gemeenten in Noord-Holland Noord hebben de gemeenten aangegeven 40.000 extra woningen te willen bouwen. Daarvan moeten er 10.000 komen in de fusiegemeente Dijk en Waard.

Provinciale ambitie

Naast de directe omgeving van het station zijn er in Heerhugowaard nog een aantal locaties waar snel gebouwd kan worden, zoals De Scheg en Westpoort. Veel van deze nieuwbouwmogelijkheden liggen binnen 1.200 meter van het station. "Zo draagt die woningbouw ook bij aan de provinciale ambitie voor knooppuntenontwikkeling en de inzet op duurzame mobiliteit", aldus de wethouder.