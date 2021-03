Verlies tegen FC Volendam wordt Tobiasen fataal; Almere stuurt trainer de laan uit

Het ambitieuze Almere verloor vier van de laatste vijf competitiewedstrijden. Woensdagavond bleek FC Volendam met 2-1 te sterk. Almere zakte daardoor naar de vierde plek op de ranglijst met een achterstand van vier punten op De Graafschap dat als nummer twee een directe promotieplaats bezet.

In een verklaring schrijft Almere City FC: "Na diverse gesprekken tussen spelers, staf en clubleiding is geconstateerd dat het draagvlak voor een verdere samenwerking ontbreekt, waardoor de club onvoldoende vertrouwen heeft in een positief vervolg van het huidige seizoen."

Tobiasen was sinds 2018 werkzaam bij Almere. Hij begon er als assistent van Michele Santoni en schoof na diens ontslag door als hoofdtrainer. Almere was zijn eerste klus als eindverantwoordelijke in het betaalde voetbal. Het is nog niet duidelijk wie de Deen opvolgt. Zaterdag speelt Almere City FC thuis tegen Excelsior.