Raadhuis Obdam uit de steigers: "Lang naar uitgekeken"

OBDAM - Een heugelijke week voor de bewoners van Obdam. Ruim een jaar na de verwoestende brand in december 2019, is de buitenkant van het voormalig raadhuis in ere hersteld. " Ik keek hier al heel lang naar uit", vertelt aannemer Kees Vrijsen opgewekt. Namens Wever Bouwgroep is hij verantwoordelijk voor de restauratie.

Ondertussen is aan de binnenkant van het gebouw druk gewerkt. Zo moest er een nieuwe vloer gelegd worden. Maar de afwerking van de binnenkant gaat nog wel even duren, denkt Vrijsen. "Tot de zomer ongeveer."

Het monumentale pand stond net iets meer dan vijftien maanden in de steigers. Direct na het blussen van de brand op 1 december 2019 begon Vrijsen en zijn ploeg aan de restauratie van het gebouw. "We zijn met het dak begonnen, zodat het pand weer waterdicht gemaakt kon worden", vertelt Vrijsen. Daarna werd begonnen aan de rest van de buitenkant.

De buitenkant van het raadhuis is nu in ieder geval volledig in ere hersteld. Vrijsen heeft lang uitgekeken naar dit moment en kon het dan ook niet laten om gistermiddag op zijn vrije dag even langs het pand te rijden, om te kijken naar het resultaat. "Het pand heeft ruim een jaar in de doeken gestaan en nu is eindelijk het hele plaatje, geschilderd en al, weer te zien."

Ook in het dorp trok het project bekijks, volgens Vrijsen. "Heel Obdam keek men met open mond naar het pand toen ze zagen hoe mooi het is geworden", vertelt hij trots.

Leeuwen

De oplettende voorbijganger is mogelijk wel iets opgevallen: de twee leeuwen boven de ingang ontbreken. Eén van de beelden overleefde de brand niet en viel naar beneden, in stukken uit elkaar. Volgens Vrijsen raakte ook het andere beeld beschadigd door de brand. "De brokstukken zijn naar Spanje gestuurd, waar twee nieuwe namaak leeuwen zijn gemaakt. Deze zijn toevallig vandaag geleverd", vertelt hij.

Binnenkort komen deze twee beelden dus ook weer op hun plek te staan. De restauratie is naar verwachting in juli helemaal afgerond.