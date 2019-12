Verwoestende brand in Obdam: deel oude gemeentehuis ingestort

De rook is in de hele omgeving te zien. Omwonenden is gevraagd om ramen en deuren te sluiten vanwege de rookontwikkeling. Ook is er door de overheid een NL Alert verstuurd.

Het oude gemeentehuis staat in de Dorpsstraat en is een rijksmonument. In het pand was toen de brand uitbrak iemand aanwezig, deze persoon is in veiligheid gebracht.

Het pand zou een kunstatelier worden. Veel van het werk van de kunstenaar zou verloren zijn gegaan.

'Enorme grijze wolken'

Een getuige vertelde aan NH Nieuws dat de brand in het hele dorp te zien is. "Er komen enorme grijze wolken uit het pand. Er staan ook veel mensen op straat te kijken. Het staat echt van voor tot achter in de fik. Er komen ook gigantische vlammen uit het dak er vonken van het pand af."

Een woordvoerder van de veiligheidsregio over de brand