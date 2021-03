De Peiling: Cultuurinstellingen die niet zonder subsidie kunnen overleven moeten verdwijnen

Het Rijk heeft 150 miljoen euro coronasteun beschikbaar gesteld aan gemeenten om aan cultuur te besteden. Want ook de cultuursector heeft het door de coronamaatregelen al een jaar zwaar te verduren . Musea, concertzalen, maar ook bibliotheken zijn al tijden dicht en het is maar de vraag wanneer ze weer open mogen.

Volgens Martin Kothman, bestuurder FNV Media & Cultuur is de 150 miljoen euro coronasteun hard nodig. "We moeten de culturele sector, die in feite al sinds maart 2020 op slot zit, overeind houden en zorgen dat ze deze zware coronatijd doorkomt. De reserves zijn echt uitgeput en mensen moeten weer perspectief krijgen om in de sector aan de slag te gaan en te blijven."

Subsidie

Veel cultuurinstellingen kregen ook al voor de corona-uitbraak subsidie van de overheid. Grote cultuurinstellingen zoals bijvoorbeeld Het Stedelijk Museum en het Concertgebouw worden bovendien financieel gesteund door grote donateurs en sponsors als loterijen, verzekeringsmaatschappijen en banken. Zij konden tot voor kort rekenen op duizenden bezoekers per jaar, die naast een toegangskaart kochten ook gebruik maakten van de horeca-facaliteiten die veel cultuurinstellingen hebben.

Keuzes

Kleinere cultuurinstellingen ontbreekt het vaak aan sponsoren, trekken minder bezoekers en kunnen zonder geld van de overheid niet bestaan.De coronacrisis dwingt de overheid tot het maken van ingrijpende keuzes. Geld kan immers maar een keer worden uitgegeven.Moet de overheid wel doorgaan met het subsidiëren van kleine cultuurinstellingen die een heel beperkt publiek trekken?