Kampeerliefhebbers kunnen weer shoppen voor een caravan: "We krijgen volop aandacht"

ALKMAAR - Kampeerliefhebbers konden vandaag hun hart ophalen: de grootste recreatiewinkel van de regio is geopend, natuurlijk op afspraak, om vouwwagens, caravans en voortenten te kopen. En ondanks de lange sluiting spint de outdoor- en kampeerbranche garen bij de corona-pandemie. "We kunnen helaas niet naar Portugal dit jaar, dus blij dat we hier weer een beetje mogen rondkijken!"