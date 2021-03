IJmond NL V 'Thuiswedstrijd' voor personeel Tata Steel: stortvloed aan steunbetuigingen

BEVERWIJK - Op dag één van de rondtour door de regio stapte het personeel van Tata Steel vanmiddag in een warm bad. In het centrum van Beverwijk veranderde de actie om handtekeningen op te halen voor de petitie 'Trots op staal uit de IJmond' bijna in een ereronde. "Geweldig, al deze positieve reacties, ik krijg er echt een warm gevoel van", zegt John Mol, één van de mannen van het staalbedrijf.

Mol: "De mensen begrijpen het belang van staal maken voor de economie in de IJmond. Ik wist dat het leefde, maar wat hier gebeurt, overtreft al mijn verwachtingen."

Tata Steel komt vooral sinds de viering van het eeuwfeest ruim drie jaar geleden vaak in het nieuws vanwege uitstoot van giftige stoffen. Het beeld dat daarmee gecreëerd wordt, doet geen recht aan het belang van de staalfabriek, vindt het personeel. Mol tekent daar direct bij aan dat dat het bedrijf niet ontslaat van de verplichting een duurzamer en groener bedrijf te worden. "Daar zijn we hard mee bezig."

Warm hart In Beverwijk treft Mol vooral mensen die het bedrijf een warm hart toedragen. Een aantal ondertekenaars zegt de kritiek op de vroegere Hoogovens niet te begrijpen. "Die kritiek komt vooral van mensen uit Wijk aan Zee", zegt een ondertekenaar. "De klagers zijn vooral mensen van buiten die er twee jaar wonen en nu gaan zeuren." "Dan kun je er beter niet komen wonen", zegt een andere man. "Wat is het probleem? Toeristen komen graag in Wijk aan Zee. Die blijven echt niet weg vanwege de luchtverontreiniging. Het bedrijf doet er alles aan de lucht schoner te maken. Vroeger was het echt veel erger hóór." Ingewikkelde processen "Mijn vriend werkt er waardoor ik van binnenuit weet wat ze allemaal doen om het bedrijf duurzamer te maken", zegt een vrouw. "Neem van mij aan dat ze het heel serieus oppakken. Alleen, het zijn ingewikkelde processen. We moeten even geduld hebben."

Na Beverwijk gaat het personeel donderdag nog handtekeningen verzamelen in IJmuiden en vrijdag in Heemskerk. Wijk aan Zee staat niet op het programma. Mol: "Dat heeft voor ons geen toegevoegde waarde en we willen de confrontatie ook helemaal niet opzoeken. Daar gaat het ons helemaal niet om. Uiteraard weten we dat daar geluiden zijn, maar het is voor ons op dit moment niet relevant daar iets mee te doen." Inmiddels hebben bijna 11.000 mensen de petitie ondertekend.