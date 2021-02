Personeel Tata Steel wil 'tegengeluid' laten horen: "Trots op staal uit de IJmond"

"We komen steeds negatief in het nieuws", zegt John Mol, één van de medewerkers die betrokken is bij de actie. "Daardoor zou je bijna vergeten dat Tata Steel belangrijk is voor de hele regio. Er zijn zóveel mensen die er van meeprofiteren. Als medewerkers willen we laten horen hoe trots we zijn op het staal uit de IJmond."

Toch zegt ook Mol dat het bedrijf wel schoner moet gaan produceren. "Maar daar zijn we druk mee bezig. Er gebeurt van alles, maar we zullen het wel met z'n allen moeten doen, dus ook met de omwonenden. Staal is wat ons bindt."