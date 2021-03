Roeiers mogen eindelijk weer de acht in: "Heel lang naar toegeleefd"

AMSTELVEEN - Eindelijk mag de 'acht' weer in het water van de Bosbaan. De boot voor acht roeiers plus stuurman lag al sinds oktober te verstoffen in de stalling. Nu de coronaregels zijn versoepeld mogen mensen tot 27 jaar weer sporten in groepsverband zonder anderhalve meter afstand te houden. Voor de eerstejaars roeiers van roeivereniging Okeanos is dat een belangrijk moment.

Voor veel eerstejaars roeiers is het zelfs de eerste keer dat ze in de acht mogen roeien. "De selectieperiode in oktober viel samen met de aangescherpte coronamaatregelen. Hierdoor mochten we niet meer in teamverband roeien", legt Okeanos-bestuurslid Josephine Waslander uit. Volgens haar is de 'acht' de boot waar het allemaal om draait.

Ook student Fons Brauers is blij dat hij er eindelijk even uit is. "Je zit dagenlang alleen maar thuis op je computer naar college te kijken. En dan mis je gewoon contact met mensen", vertelt hij.

"We hebben er met z’n alleen heel lang naar toegeleefd", laat student Max de Kruijff weten terwijl ze de boot klaarmaken. Voor Max is niet alleen het sportieve aspect belangrijk. Met name de sfeer eromheen heeft hij erg gemist. "We kunnen nu eindelijk weer met z’n achten een boot optillen. Daar ben ik heel blij mee."

Dat sport heel belangrijk is, kan Jasmijn Holla alleen maar beamen. Ze is lector kracht van sport aan hogeschool Inholland. "Sporten is natuurlijk voor zowel het lichaam als de geest heel belangrijk."

Dat geldt voor iedereen, maar voor jongeren is het fijn dat ze nu elkaar weer kunnen zien. "De sociale contacten zijn nu veel minder, zeker als het sporten ook nog wegvalt. Dan is het probleem niet eens zo het gebrek aan fysieke activiteit, maar vooral het mentale aspect."

Sporten tegen depressie

De afgelopen tijd konden mensen wel individueel of in tweetallen trainen, maar dat teamsporten nu weer mogen is voor de mentale gezondheid belangrijk. "Sporten werkt tegen eenzaamheid en tegen depressie." Een voordeel van sporten dat minder bekend is, is dat het het vertrouwen bevordert om bepaald gedrag uit te voeren. "Dat noemen we 'self-efficacy', het vertrouwen in dat dingen lukken."

Dat vertrouwen dat je krijgt in jezelf en in het sporten, zorgt dat je het ook langer kan volhouden", legt Holla uit. "Het is goed voor het mentale welzijn en bovendien is het ook een goede voorspeller voor hoe actief mensen zijn."