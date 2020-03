Fit blijven tijdens de coronacrisis: "Door het virus is de roeiclub dicht"

AMSTERDAM - Ook de roeisters van Skøll uit Amsterdam kunnen voorlopig niet het water op. "Normaal trainen wij acht keer per week, maar door het coronavirus is de club dicht", aldus Rosemarijn Streefkerk uit Muiden.

De Muidense probeert nu via alternatieve trainingen fit te blijven, maar het liefst doet ze dat op de ergometer.

"Wij hebben op dit moment zo'n één tot twee ergometers tot onze beschikking, maar wij zijn met z'n tienen. Het is nu niet handig om die te gaan delen in verband met het coronavirus. Wij zouden heel erg blij zijn als wij er nog één kunnen lenen of als je er één hebt waar je vanaf wil. Dan zijn wij daar heel erg blij mee", aldus Streefkerk.

Mocht je een ergometer in de aanbieding hebben, mail dan naar wedstrijd@skoll.nl.