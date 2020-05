Roeiers hervatten training op Bosbaan in kleine disciplines

AMSTELVEEN - De selectieleden van de Nederlandse roeiploeg mogen vanaf vrijdag weer de Bosbaan in Amstelveen op. Op de thuisbasis mag er voorlopig alleen in de kleine boten worden gevaren: skiff, dubbeltwee en twee-zonder, met vaste koppels. De middelgrote en grote nummers (vier-zonder, vier-met en Acht), zijn nog niet aan de beurt, aangezien dit nog niet binnen de regels voor groepsvorming past.

Technisch directeur Hessel Evertse reageert niettemin opgelucht en opgetogen op de herstart van het seizoen, dat door de uitbraak van het coronavirus sinds half maart stillag. "Dit is een pak van mijn hart. Het is echt niks om een leeg olympisch trainingscentrum en een lege Bosbaan te zien. Ik ben blij dat we vanaf vrijdag zowel op het water als met de krachttrainingen aan de slag kunnen. Vrijdag 1 mei wordt de dag van het roeien."

De nationale roeiploeg kan door het hervatten van de trainingen zich voorbereiden op (interne) selecties, resterende kwalificaties en mogelijk de uitgestelde EK die nu gepland staan van 9 tot en met 11 oktober 2020 in Poznan in Polen. Op 31 juli neemt de wereldroeibond (FISA) een definitief besluit over de doorgang van dit evenement.