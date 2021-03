Middeleeuwse sporen gevonden bij zeldzame opgraving op Wieringen

HIPPOLYTUSHOEF - Archeologen zijn op de eerste dag van hun werk aan de Hoofdstraat sporen tegengekomen uit de 13de of 14de eeuw. Op de plek stond tot voor kort een oude bakkerij. Het werk trekt veel nieuwsgierigen die graag even meekijken naar wat er allemaal uit de grond omhoog komt.

"De locatie is heel bijzonder omdat er op Wieringen nog niet zoveel archeologisch onderzoek plaatsvindt", zegt archeoloog Wouter Roessingh. "Het eiland heeft een hele rijke geschiedenis, dus we zijn blij dat we dit kleine perceeltje kunnen onderzoeken. Mede dankzij de gemeente en veel vrijwilligers."

"Dit is een 'schraper' en die werd gebruikt om vlees uit huiden te schrapen", vertelt één van de vrijwilligers over een stuk bewerkt vuursteen. "We hebben al een aantal sporen gevonden uit de late middeleeuwen, uit de 13de of 14de eeuw. Verder nog een verzilverde gesp van rond 1750", zegt Roessingh over de eerste vondsten.

Op de kaart

Vorig jaar ontstond er nog ophef binnen de gemeente Hollands Kroon over de rol van archeologie. Er kwam kritiek, omdat er eigenlijk geen beleid zou bestaan rond historisch grondonderzoek. "Ja, er is verandering gaande. Archeologie staat weer op de kaart", zegt archeoloog Roessingh. "Op deze manier kunnen we laten zien hoe gaaf het is wat we hier doen. Er zijn hier al tientallen, misschien wel honderden, mensen langsgeweest om even te kijken."

Het werk zal verdeeld over deze en volgende week nog een paar dagen doorgaan. De onderzoekers hebben aan de voorkant van het perceel al mooie vondsten gedaan. "We zijn dan ook erg benieuwd wat we aan de achterkant nog zullen tegenkomen."