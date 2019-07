Archeologen vangen bot bij gemeente Hollands Kroon: "Hopen in de toekomst wél op succes"

WIERINGEN - Archeologen hadden gehoopt dat de provincie in zou grijpen en Hollands Kroon op de vingers zou tikken over het bouwbeleid van Wieringen. Maar ze hebben bot gevangen: de gemeente blijkt niets fout te hebben gedaan. "We hebben wel een goed gesprek gehad en ik hoop in de toekomst op succes", zegt archeoloog Joost Lubbers.

Het voormalige eiland zou een belangrijke stop zijn geweest voor Vikingen. Vooral uit de Steentijd en de Romeinse tijd zouden voorwerpen gevonden kunnen worden. Eind jaren negentig werd er zelfs een heuse Vikingschat aangetroffen. "Hier kan van alles liggen dat ons iets vertelt over de geschiedenis van deze plek", zei Frans Diederik van Archeologische Werkgroep Kop van Noord-Holland eerder tegen NH Nieuws. "We weten nog heel veel niet."

Om te voorkomen dat de grond zomaar wordt omgewoeld en sporen daarbij verloren gaan, hoopten de archeologen dat de provincie zou ingrijpen. Ze vonden dat het gemeentelijk beleid had gefaald. Maar Hollands Kroon blijkt niets verkeerds te hebben gedaan. "We hebben ons aan de regels gehouden", aldus gemeentewoordvoerder Noortje Slot.

"Niets over te zeggen"

Ingrijpen door de provincie mag niet. Slot: "De provincie heeft hier niets over te zeggen. Als je wil dat er daadwerkelijk iets verandert, zal het bestemmingsplan voor heel Wieringen moeten worden aangepast."

De archeologen zijn teleurgesteld, maar houden hoop. "Het is wel zuur wat er nu gebeurt", zegt Joost Lubbers. "Persoonlijk frustreert het mij dat het allemaal zo traag gaat. Maar wij blijven er bovenop zitten en gaan proberen het publiek enthousiaster te maken voor archeologie. En wij blijven hopen, het liefst voor 2021, op ander beleid."