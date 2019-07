Archeologen willen strengere regels op Wieringen: "Doodzonde als dit verloren gaat"

WIERINGEN - Archeologen vermoeden dat er belangrijke vondsten in de bodem van Wieringen verborgen liggen. Een gedeelte van het dorp is aangemerkt als archeologische grond, maar dat zou een groter gebied moeten zijn, vinden zij. Bovendien is het volgens hen te makkelijk om zomaar in de tuin te gaan graven. "Je weet niet wat er ligt, en dat kan heel waardevol zijn."

Daarom pleit Frans Diederik dat alle grond als archeologisch monument wordt aangemerkt. Hij is verbonden aan de Archeologische Werkgroep Kop van Noord-Holland en ziet liever niet dat graafmachines ongestoord de bodem overhoop halen. "Hier kan van alles liggen dat ons iets vertelt over de geschiedenis van deze plek. We weten nog heel veel niet", zegt de bezorgde archeoloog.

Vooraal uit de Steentijd en de Romeinse tijd zouden voorwerpen gevonden kunnen worden. Eind jaren negentig werd een heuse Vikingenschat gevonden, die van grote waarde was voor de geschiedschrijvers. "Het verhaal zit onder de grond en als we daar niet voorzichtig mee omgaan, verdwijnt het verhaal", aldus Diederik.

Hij vindt dat het gemeentelijk beleid faalt. "In mijn ogen we hebben hier geen fatsoenlijk beleid voor". Als de gemeente Hollands Kroon het gebied zou aanmerken als archeologisch monument, mag er niet zonder vergunning gegraven worden.

Hoge kosten

Nadeel aan het voorstel zijn de hoge kosten. Huizenbezitters die op hun eigen grond willen bouwen, moeten dan zo'n vergunning en mogelijk ook archeologisch onderzoek aanvragen. De kosten zijn dan ook voor de particulieren zelf.

De archeologen gaan 22 juli met de gemeente Hollands Kroon in gesprek, tot die tijd wil de gemeente nog niet inhoudelijk reageren.