Forse stijging van aantal nieuwe coronabesmettingen in de Noordkop

DEN HELDER - Het aantal mensen in de Noordkop & Texel dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona, is fors gestegen vergeleken met de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Dat betekent dat het risiconiveau 'zeer ernstig' nog steeds van toepassing is.

Zowel in Den Helder als in Hollands Kroon is een fikse stijging van het aantal besmettingen te zien. Den Helder spant de kroon: per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen twee weken 847,3 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen twee weken 477 personen positief zijn getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 313. In Hollands Kroon is het aantal nieuwe besmettingen gestegen van 188 naar 348.

In Schagen was het aantal nieuwe besmettingen aanvankelijk gelijk gebleven, maar is nu ook weer gestegen. Daar zijn in de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 453,9 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er daar de afgelopen twee weken 211 personen positief zijn getest op corona. De periode ervoor waren dat er 170.

Inktzwart scenario

In de Noordkop is een duidelijke toename van het aantal coronabesmettingen merkbaar. De afgelopen twee weken telde de regio 1.060 nieuwe besmettingen, tegenover 678 in de twee weken daarvoor. Vooral de laatste tijd is de stijging fors: de afgelopen week waren er 597 nieuwe besmettingen. De GGD waarschuwde zondag al voor een inktzwart scenario, waarbij moet worden gekozen wie er wel en wie niet mag worden geholpen in een ziekenhuis.

"Daar denken we niet alleen over na, maar zijn we nu concreet aan het voorbereiden. Het is dichterbij dan ooit. En als iedereen zegt: 'bekijk het maar', dan weten we zeker dat pakweg eind maart dat zwarte scenario aan de orde is", vreest Martin Smeekes, directeur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Ziekenhuis

De stijging van het aantal coronabesmettingen is nog niet terug te zien in het aantal ziekenhuisopnames. Vier inwoners uit de Noordkop, twee uit Den Helder en twee uit Hollands Kroon, werden de afgelopen twee weken opgenomen in het ziekenhuis. Daarentegen overleden wel tien mensen aan de gevolgen van het coronavirus: vier uit Hollands Kroon, vier uit de gemeente Den Helder en twee uit de gemeente Schagen.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: