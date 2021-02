Meer positieve coronatesten in Noordkop, alleen Schagen blijft gelijk

NOORDKOP - Het aantal mensen in de Noordkop en Texel dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona is gestegen ten opzichte van de voorgaande periode. Daar zijn vooral Den Helder en Hollands Kroon verantwoordelijk voor, Schagen blijft gelijk en Texel is licht gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Het risiconiveau zeer ernstig blijft van toepassing.

De grootste stijging is te zien in de gemeente Den Helder. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen twee weken 692,8 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen twee weken 390 personen positief zijn getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 238. Daarbij moet worden opgemerkt dat de coronateststraat in Den Helder begin februari was gesloten vanwege de flinke sneeuwval en de kou.

Ook in Hollands Kroon zijn flink meer besmettingen. Daar zijn de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 565,7 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er daar de afgelopen twee weken 274 personen positief zijn getest op corona, 81 meer dan de periode ervoor.

In totaal zijn er de afgelopen twee weken 847 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen in de Noordkop, tegenover 608 de twee weken ervoor. Ook op Texel is een lichte stijging zichtbaar van vier naar twaalf besmettingen. De gemeente Schagen is gelijk gebleven (173 tegenover 171).

Meer overlijdens

Er zijn in de afgelopen twee weken zes Noordkoppers in het ziekenhuis opgenomen vanwege een besmetting met het coronavirus, drie uit de gemeente Den Helder en drie uit de gemeente Schagen. Daarnaast zijn beduidend meer mensen aan het virus bezweken dan de periode hiervoor: zestien inwoners uit de Kop van Noord-Holland overleden aan de gevolgen van corona. Het gaat om zes inwoners uit de gemeente Hollands Kroon, twee uit de gemeente Schagen en acht uit de gemeente Den Helder. In de periode hiervoor overleden elf mensen.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: