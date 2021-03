Lorena (24) schrijft lied over ziekenhuisperiode: "Ik wilde dingen kwijt"

KROMMENIE - Lorena Visintainer (24) is afgelopen jaar meerdere keren onder het mes gegaan en heeft in meer ziekenhuisbedden gelegen dan veel van haar leeftijdgenoten. Eenmaal weer thuis volgden enkele slapeloze nachten. "Elke keer als ik mijn ogen dichtdeed dan lag ik daar weer, en ik wist gewoon dat ik daar ook weer vanaf moest." Ze schreef haar gevoelens op en binnen een halfuur was het lied 'Warrior' een fei t.

Hoewel er nóg een operatie nodig is, waarbij als het goed is haar stoma wordt verwijderd, gaat het inmiddels beter met Lorena. Ze wil de periode graag achter zich laten en om het te verwerken, heeft ze een lied geschreven. "Op dat moment schreef ik het voornamelijk voor mij. Maar hoe langer het er is, hoe meer ik besef dat het er is voor iedereen."

Het stond vast dat er iets mis was met haar darmen, maar lang bleef onduidelijk wat er precies aan de hand was. De Krommeniese vertelt het met een brok in haar keel. "Het was niet goed. Het was heel gevaarlijk."

Kort voor haar eerste ziekenhuisopname besloot Lorena haar muzikale ambities in de praktijk te brengen met een nieuwe band: Lorena + The Tide. Eén van die bandleden is Jeroen Booy. Toen hij Lorena's tekst zag, twijfelde hij geen moment. "Ik had echt zoiets van: ja, we moeten dat nu gaan doen. Want het is niet zo dat je het kan uitstellen."



Lisa Hurks (29), vriendin van bandlid Jeroen Meijer, herkent zich in het lied, want zij heeft ook een zware medische strijd gevoerd. "Op mijn vijfentwintigste kreeg ik een beroerte." Na onderzoeken bleek Lisa twee gaatjes in haar hart te hebben, waarna heftige operaties volgden. Lisa: "Het was kantjeboord."

Littekens

De plekken op Lisa's lichaam waar de infusen waren aangebracht, zijn nog steeds zichtbaar, vertelt ze. "Als je het weet, zie je de plekken zitten. Dat zijn mijn battle scars." In het lied hint Lorena ook op haar littekens, iets wat nu bij beide vrouwen hoort.

Naast het lied, kwam ook de clip keihard binnen, omdat Lisa haar eigen vriend (Jeroen Meijer) aan het ziekenhuisbed van Lorena zag zitten. "Voor hem is dit ook heel dubbel. Het heeft daarom een driedubbele laag. Voor Lorena, voor mezelf en voor m'n vriend." Ze hoopt dat dit lied veel mensen kracht geeft.



Hier is Lorena het mee eens: "Het is het serieuze verhaal, maar aan het eind van het nummer kwam ik er weer uit en is het goedgekomen. En nu kan ik weer door."