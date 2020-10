Oude hit in nieuw horeca-jasje: "Op een dag komt alles goed"

Hoewel het nieuws van gisteren niet rauw op zijn dak kwam, blijft de situatie pijnlijk. "De ene keer frustreert het, de andere keer denk je: het moet maar." De ene keer is hij boos, dan weer teleurgesteld, maar zijn hoofd laten hangen, dat doet John niet.

Dichtbij

"De betekenis die het liedje in principe had, was een beetje een niemendalletje", vertelt John. Hij besloot in een rap tempo het liedje extra coupletten te geven en daarmee ook meer diepgang: "Er kwam nu een zwaardere betekenis, nu gaat het over mijn grote liefde, de horeca. Dan komt het echt dichtbij."

Positief blijven

De mensen die in zijn favoriete kroeg aan het werk zijn, vertellen aan NH Nieuws dat ze het heel lief vinden dat John dit doet. Er komen uit allerlei hoeken kleine acties aan, iets dat enorm gewaardeerd wordt, maar de sluiting van vanavond zorgt opnieuw voor veel onzekerheid.



Het is moeilijk om positief te blijven, maar John blijft het herhalen: "Op een dag wordt alles beter, op een dag komt alles goed."