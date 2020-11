De Kapiteinshut maakt doorstart na 15 jaar Meindert Hondema: "Hier eindigt het dan"

ZAANDAM - Van sluiting is geen sprake, maar De Kapiteinshut moet verder zonder eigenaar Meindert Hondema. Het zal nog wel even duren voordat het muziekcafé zijn deuren weer opent. De veelal oudere bezoekers durven niet te komen vanwege het coronavirus, ook tot groot verdriet van muzikant Ed Vermeulen. Meindert: "Het is zuur, het was een deel van mijn pensioen, dat kan ik wel vergeten."

"Ik mis het", vertelt Ed geëmotioneerd. Het is voor beide heren een moeilijke periode. Ed wordt morgen 80 en zou dit groots vieren, daarnaast treedt hij al 15 jaar op in De Kapiteinshut. Meindert: "Ed kwam hier binnen en vroeg, mag ik hier spelen? Zo’n 15 jaar geleden. Die is nooit meer weggeweest."

Mooie herinneringen

Naast Ed hebben veel bands de revue gepasseerd. Zo zijn de Streetrollers een graag geziene gast, maar ook de Maskers en een trompettist uit New York hebben in het café gespeeld. "Ik ben er ontzettend trots op", vertelt Meindert.



Het doet hem pijn om op deze manier afscheid te nemen, maar hij is blij met alle herinneringen. Ook Eds ogen beginnen te stralen als het over herinneringen gaat: "Het leukste is als die hele tent op z’n kop staat, hè. En dat is wel eens gebeurd. Dat ze spontaan helemaal de polonaise, weet je wel. Dat is zo leuk."

Hoop

De Kapiteinshut zal door twee muziekliefhebbers overgenomen worden. Op deze manier hoopt Meindert dat in 2021 er weer muziek door de speakers zal knallen. Ed vindt het lastig de onzekere tijd en wordt dan ook emotioneel bij de gedachten aan 'zijn hoekie'. Beide hopen dat er weer snel gefeest kan worden.