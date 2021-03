Twintig boetes ondanks wegafsluitingen om carspotters van Brink te weren

LAREN - De strenge maatregelen om grote groepen carspotters en overlast van luxe auto's tegen te gaan op de Larense Brink hebben ervoor gezorgd dat het afgelopen weekend een stuk rustiger was op de 'carspothotspot'. Dat concludeert de gemeente Laren. Vlekkeloos verliep alles niet: er werden alsnog twintig boetes uitgedeeld voor verschillende overtredingen.

Het carspotten op de Brink is populair geworden sinds het begin van de coronacrisis. Steeds meer jonge jongens met hun camera kwamen naar Laren om dure auto's - zogenaamde 'supercars' - op de foto te zetten. De drukte nam de afgelopen maanden steeds meer toe. De grote groepen jongeren, die niet altijd even goed opletten, zorgden volgens Laren vaker voor levensgevaarlijke situaties. De hard optrekkende dure auto's veroorzaakten bovendien overlast.

Eerdere maatregelen tegen de carspotters hadden amper resultaat. Om nu echt een einde te maken aan het 'carspottersprobleem' werden afgelopen weekend twee toegangswegen naar Laren afgesloten en 'bewaakt' door verkeersregelaars, agenten en handhavers. Hosts spraken jongeren op de Brink een en vroegen ze te vertrekken. "De gezamenlijke inzet leidde op de Brink tot een veel rustiger verkeersbeeld. Het aantal supercars lag lager dan afgelopen weekenden en veel autospotters vertrokken snel weer", aldus de gemeente Laren.

Meer drukte op andere plekken

Toch ging het niet overal even goed, getuige ook de twintig boetes die alsnog werden uitgedeeld. Daar komt bij dat het op de Brink dan wel rustiger was, maar op andere plekken werd het juist drukker. Zo stonden er meer carspotters op Plein 1945 en rond de Hilversumseweg. De gemeente Laren kijkt hoe de carspotters ook daar aangepakt kunnen worden en welke effecten de strenge maatregelen hebben op onder meer de bereikbaarheid van winkels en het dorp in het algemeen.

De komende weekenden blijft Laren op verschillende plekken maatregelen nemen om de carspotters tegen te gaan. Per weekend kunnen deze maatregelen veranderen, zo kondigt Laren aan.