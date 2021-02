Boadu schiet AZ met hattrick naar klinkende overwinning op Feyenoord

ALKMAAR - AZ heeft zondagmiddag in de eredivisie met 4-2 gewonnen van Feyenoord. De grote man aan de zijde van de Alkmaarders was Myron Boadu met drie doelpunten. De jarig Teun Koopmeiners maakte vanaf elf meter de vierde treffer voor AZ.

Nog geen vier minuten later keek AZ alweer tegen een achterstand aan nadat Bruno Martins Indi de bal helemaal verkeerd terug kopte op doelman Marco Bizot. Luis Sinisterra maakte dankbaar gebruik van de communicatiefout en schoot de 1-2 binnen. Gelukkig voor AZ werd de achterstand nog voor de rust ongedaan gemaakt. Op aangeven van Owen Wijndal schoof Boadu zijn tweede van de wedstrijd binnen: 2-2. Het was de tiende treffer van Boadu dit seizoen.

AZ begon slap aan de wedstrijd en zag Feyenoord al na zeven minuten op voorsprong komen. Een strakke voorzet van Steven Berghuis werd bij de eerste paal raak gekopt door Marcos Senesi. De formatie van Pascal Jansen was na de openingstreffer zoekende maar raakte steeds beter in de wedstrijd. Een goede fase van AZ werd beloond met de gelijkmaker. Myron Boadu werd weggestuurd door Stengs en de spits van AZ schoot tussen twee Feyenoorders in de bal achter Justin Bijlow.

Na de rust ging AZ in het eigen stadion op zoek naar de voorsprong. Deze kwam er na 65 minuten spelen. De Alkmaarders profiteerden optimaal van een foute inspeelpass van Bijlow en Boadu was opnieuw het eindstation. De spits completeerde zo zijn hattrick: 3-2. Het was voor de 20-jarige Boadu zijn eerste hattrick in de eredivisie.

Koopmeiners viert verjaardag met doelpunt

AZ controleerde de wedstrijd en zou een kwartier voor tijd de beslissing maken. Owen Wijndal werd in het strafschopgebied hard gevloerd door Leroy Fer en dus mocht Teun Koopmeiners aanleggen voor een strafschop. De jarige aanvoerder (23) van de Alkmaarders maakte geen fout en schoot hard en hoog de vierde treffer voor AZ binnen. Na de 4-2 werd Feyenoord, ondanks het inbrengen van aanvallers Nicolai Jørgensen en Robert Bozenik, niet meer gevaarlijk en dus bleven de drie punten in Alkmaar.

Door de overwinning neemt AZ op de ranglijst afstand van Feyenoord. De ploeg van trainer Pascal Jansen staat derde met zes punten voorsprong op de Rotterdammers en staan bovendien nog maar twee punten achter PSV.