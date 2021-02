Hattrickheld Boadu kwam teenlengte te kort voor z'n vierde: "Dan liep ik de polonaise"

ALKMAAR - Met wedstrijdbal in de hand verliet Myron Boadu het veld zondagavond na z'n hattrick tegen Feyenoord. De spits van AZ was zeer belangrijk voor de 4-2 winst op de Rotterdammers. "Fantastisch."

Voor de winterstop scoorde Boadu vier maal en nu in de tweede seizoenshelft wist hij al zeven keer het net te vinden. Een opvallend verschil. "Toen gingen die ballen er in niet in en nu wel. Wil op deze manier door blijven gaan, want ik ben nog lang niet klaar met scoren."

Kist

Boadu maakte zijn hattrick onder toeziend oog van Kees Kist. De all time topscorer van de Alkmaarse club was een paar weken geleden ook al op het trainingscomplex om even te kletsen met de jonge spits. "We hebben contact gehad en hij zei dat hij kwam kijken. En ik moest laten zien wie Myron Boadu was en dat heb ik hopelijk gedaan."

