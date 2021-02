Ajax steelt in slotfase een punt bij PSV

Nadat het begin duidelijk voor Ajax was, kwam PSV naarmate de eerste helft vorderde steeds beter in de wedstrijd. Denzell Dumfries liet het in de 22e minuut na om de score te openen. De aanvoerder van de Eindhovenaren stuitte na een mooie rush op Maarten Stekelenburg. Vijf minuten voor de rust zou PSV verdiend op voorsprong gaan komen. Eran Zahavi mocht aanleggen voor een vrije trap op een kansrijke positie. De Israëliër krulde de bal vervolgens met veel gevoel over de muur en langs de aan de grond genagelde Stekelenburg: 1-0.

Ajax begon aan het duel in Eindhoven met Sébastien Haller weer in de punt van de aanval. Daley Blind startte weer als linksachter en aan de andere kant van de verdedigingslinie koos Erik ten Hag opnieuw voor Devyne Rensch. De jonge linksachter was verantwoordelijk voor het eerste gevaar van de wedstrijd. Een scherpe voorzet van Rensch leek in in het doel te gaan belanden, maar een uiterste poging van Jordan Teze op de doellijn voorkwam de 0-1 van Ajax.

Na de rust kreeg Ajax direct een grote kans op de gelijkmaker. Sébastien Haller kon een strakke voorzet echter net niet op doel richten en kopte rakelings naast. Na het goede begin van Ajax aan de tweede helft, nam PSV het initiatief in de wedstrijd weer snel over. De ploeg van Roger Schmidt kwam een paar keer akelig dichtbij de 2-0.

VAR grijpt in

Zo was de ingevallen Yorbe Vertessen in de 78e minuut het eindstation van een goede PSV-aanval. De spits wist in tweede instantie te scoren, maar de VAR had hands gezien van Vertessen en dus ging de treffer niet door. Ook Philipp Max was nog dichtbij een doelpunt. Een vrije trap van de Duitser werd door Stekelenburg uit het doel gehouden.

In de laatste minuut van de officiële speeltijd had Ajax het geluk aan zijn zijde. De bal ging op de stip na een hands van Dumfries in het strafschopgebied van PSV. Dusan Tadic benutte het buitenkansje door de penalty hard en hoog raak te schieten. Volledige tegen de verhouding in hielden de Amsterdammers zo alsnog een punt over aan het duel: 1-1.

Door het gelijkspel blijft de voorsprong van koploper Ajax op PSV zes punten. De ploeg van Erik ten Hag heeft bovendien nog een wedstrijd minder gespeeld.