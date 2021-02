Zandkunstenaar Tim wil mensen prikkelen met 'Breathe' kunstwerk bij Zuidpier

IJMUIDEN - Het is bijna niet te missen als je over het strand naast de Zuidpier loopt: in grote letters staat 'Breathe' getekend in het zand. De bedenker is de Haarlemse zandkunstenaar Tim Hoekstra (47). Hij wil met het kunstwerk mensen prikkelen en laten nadenken. Dat is nodig om verandering te brengen, vindt hij: "We moeten nadenken over wat we met de planeet gaan doen."

Op de vraag of de boodschap van het kunstwerk ook gericht is aan Tata Steel - omdat het in lijn daarmee ligt - , is Hoekstra terughoudend. "Ik wil niet te veel over Tata Steel praten, maar IJmuiden is wel een hele mooie natuurplek", zegt hij.

"Het is een soort teaser om mensen die gaan wandelen, wakker te schudden. Om even 'adem te halen' in deze tijd", legt hij uit. Net zoals met eerder gemaakte kunstwerken, wil hij ook met dit kunstwerk een boodschap afgeven.

Volgens Hoekstra is vooral het brengen van verandering belangrijk. "Want we weten wat we aan het doen zijn met de aarde, maar doen er niks aan. We gaan alleen maar door. Terwijl je juist nu, in corona, naar binnen moet keren en na moet denken over het leven. Mensen worden helemaal gek als ze naar binnen moeten, maar dat is wel wat moet gebeuren."

Loop je nog wat verder over de Zuidpier, dan kom je een nog iets groter kunstwerk tegen gemaakt door Hoekstra. Al is hij daar nog mee bezig. "Ik weet er ook nog niet zo goed de betekenis van. Want vaak als ik werk, ontstaat het gewoon."

Eerdere kunstwerken

Het zijn niet de eerste kunstwerken van de Haarlemse zandkunstenaar. Hij is al langere tijd bezig om bepaalde delen van het strand om te toveren in iets bijzonders. Een maand geleden nog: toen maakte hij een enorme mandala in het zand naast de Noordpier in Wijk aan Zee. Hij toverde toen het strand naast de pier in een paar uur om in een geometrisch perfect kunstwerk.

Maar wie ervan wil genieten, moet er snel bij zijn: ieder kunstwerk is namelijk maar een paar uur te bewonderen.