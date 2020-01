Enorme mandala in zand naast pier Wijk aan Zee: "Hoe bijzonder is dit?"

WIJK AAN ZEE - Wie vandaag de Noordpier in Wijk aan Zee bezocht, kon zandkunstenaar Tim Hoekstra in actie zien. Hij toverde het strand naast de pier in een paar uur om in een geometrisch perfect kunstwerk.

Tim raakte geïnspireerd door een zandkunstenaar uit Amerika, voor wie de woestijn het canvas is en alleen een hark gebruikt."Ik woon al jaren in de zomer op het strand van Zandvoort en zo is het ontstaan."

Het werk maakt z'n hoofd leeg. "Hier op het strand ben ik vrij en hoef ik niks. Als het weer goed is en de omstandigheden zijn goed, dan pak ik de hark en dan gaan we los. Het liefst in de ochtend, op een leeg strand met het geluid van de golven, dat is het mooiste werken. Dan raak ik helemaal uitgeschakeld en verzin je de mooiste dingen."

Of hij het niet enorm zonde vindt dat het tij zijn creatie onverbiddelijk verzwelgt. "Het gaat om het proces", zei hij daar destijds over. "Het leven, de kunst, alles is vergankelijk." Helemaal verloren gaat de kunst niet, want van vrijwel ieder werk maakt hij beelden met een drone. "En dan kunnen we daar morgen weer een mooi canvas van maken."