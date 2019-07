Tim en Ed harken tijdelijke kunstwerken op Zandvoorts strand: "Alles is vergankelijk"

ZANDVOORT - Het geluid van de golven en de meeuwen, een leeg strand en een hark. Meer hebben Tim Hoekstra en Ed Waterman niet nodig. Als 'Dutch Beach Art' maken de twee enorme 'schilderijen' op het strand. Wie ervan wil genieten, moet er snel bij zijn: ieder kunstwerk is namelijk maar een paar uur te bewonderen.

Tim en Ed hebben allebei een huisje op het strand van Zandvoort. 's Ochtends om acht uur - als het zeewater laag staat - beginnen ze aan hun creatie. Vanochtend was dat een enorme mandala, die rond het middaguur - toen het vloed werd - langzaam door de zee werd verzwolgen.

Buurmannen

Tim begon er acht jaar geleden mee nadat hij een Amerikaan bezig had gezien. "Hij maakt dit soort grote kunstwerken in de woestijn en gebruikt alleen een hark. Ik woon al jaren in de zomer op het strand van Zandvoort en zo is het ontstaan."

Ed zag zijn buurman op een ochtend harken en wilde dat ook. "Dat is potverdikkie leuk, dacht ik. Ik ben zelf tatoeëerder en tekenen zit in mijn bloed." Zo leerden de twee elkaar kennen en nu harken ze dus samen.

"Hier op het strand ben ik vrij en hoef ik niks. Als het weer goed is en de omstandigheden zijn goed, dan pak ik de hark en dan gaan we los. Het liefst in de ochtend, op een leeg strand met het geluid van de golven, dat is het mooiste werken. Dan raak ik helemaal uitgeschakeld en verzin je de mooiste dingen", vertelt Tim.

Zo nu en dan komen nieuwsgierige strandgangers een kijkje nemen. "Het is heel mooi. Het lijkt me ook lekker rustgevend", zegt een meneer die rechtstreeks uit zee komt. Hij maakt voor z'n vrouw een hartje in het zand, maar wist z'n creatie ook snel weer uit. "Toen ik zag dat die jongens de cirkel groter gingen maken, heb ik het maar met mijn voeten weggeveegd. Ik wil hun patroon niet verstoren", zegt hij lachend.

Geen traan

Ed en Tim laten er geen traan om als de zee uiteindelijk bezit neemt van hun mandala. "Het gaat om het proces. Het leven, de kunst, alles is vergankelijk", zegt Tim. Ondertussen laten ze een drone opnames maken van het eindresultaat. "En dan kunnen we daar morgen weer een mooie canvas van maken", aldus Ed. Meer werk van de twee harkende buurmannen is hier te bewonderen.

