Kunstenaars verzamelen in Zandvoort voor Europees Kampioenschap Zandsculpturen

ZANDVOORT - Als er in juli bakken met rivierzand over de boulevard worden uitgestrooid, dan begint menig Zandvoorts hart sneller te kloppen. Vanuit heel Europa komen dan zandkunstenaars naar de badplaats om de mooiste kunstwerken te maken. Dit jaar is het thema van het Europees Kampioenschap Zandsculpturen '75 jaar Vrijheid'.

"Het voelt een beetje als thuiskomen", zegt Maxim Gazendam uit Kortenhoef. Hij heeft al aan heel wat EK's in Zandvoort meegedaan. Vorig jaar, toen de titel naar Spanje ging, stond hij midden in het dorp, bij het raadhuis. Nu staat hij, samen met drie andere 'conculega's', vol in de wind op het Badhuisplein.

Geheim

De deelnemers willen niet hun schetsen laten zien van wat ze uiteindelijk van de bergen rivierzand gaan maken. "Het wordt toch altijd weer anders dan hoe het op het papier staat, ik houd het nog even geheim", zegt Maxim. Hij wil er wel iets over vertellen. "Het fundament van vrijheid is dat je het niet zomaar krijgt, dat je er aan moet blijven bouwen. Dus mijn titel is dan ook 'bouwen aan vrijheid'. Twee mensfiguren bouwen aan een vrijheidsbeeld."

Wind

Ze hebben een week de tijd om hun sculpturen te maken. Ook de Ierse deelnemer Fergus Mulvany staat op het Badhuisplein. Het is de vijfde keer dat hij nu in Zandvoort meedoet aan het EK. De wind kan volgens hem soms best een spelbreker zijn. "Mentaal gezien kan het een uitdaging zijn. Dan ben je meer bezig met tegen de wind en de kou vechten dan met je werk." Vandaag is de wind soms best pittig met af en toe een buitje. Gelukkig blijven de temperaturen goed deze week.

Rivierzand

De sculpturen worden dus gemaakt van rivierzand. "Rivierzand heeft een jonge en hoekige korrel en dat haakt goed in elkaar. Strandzand is oud zand en door eb en vloed, wind en water rond gesleten. En die ronde korreltjes rollen van elkaar af en die hoekige korreltjes haken goed in elkaar", vertel Maxim. Komende zondag hoort hij of zijn sculptuur een prijs pakt. En wie weet wordt ook de winnende sculptuur van 2019, net als die van 2017 en 2018, vereeuwigd op de boulevard.