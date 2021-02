Ajax-trainer Erik ten Hag waakt voor onderschatting Young Boys

AMSTERDAM - Ajax-trainer Erik ten Hag ziet perspectief na de loting tegen Young Boys in de Europa League, maar blijft realistisch. "Als je Bayer Leverkusen uitschakelt zonder je spits (Jean-Pierre Nsame was geschorst red.) moet je een goed team hebben", laat de trainer weten bij Ajax TV.

"Ze staan soeverein bovenaan in de competitie", vervolgt Ten Hag. "Ze hebben een hele grote voorsprong op nummer twee (FC Basel red.). Het zal een sterk team zijn."

Topper tegen PSV

De Ajacieden hebben weinig tijd om bij te komen van het duel tegen Lille, want zondag staat de kraker tegen PSV op het programma. "We verheugen er ons ontzettend op. Dat is natuurlijk een ongelooflijke clash. Het volgt elkaar snel op, de staf en vooral de spelers houden daarvan."

Verdediger Noussair Mazraoui ontbreekt tegen de concurrent. Nico Tagliafico en Daley Blind zijn twijfelgevallen. "Blind is met klachten uit de wedstrijd gekomen."

Komende zondag gaat Ajax dus op bezoek bij PSV. In Eindhoven wordt er 14.30 uur afgetrapt.