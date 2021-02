Ajax dankzij moeizame zege op Lille naar achtste finales Europa League

AMSTERDAM - Met veel moeite heeft Ajax de achtste finales van de Europa League bereikt. Thuis tegen Lille werd er zelfs met 2-1 gewonnen, waardoor het over twee duels in 4-2 eindigde. Davy Klaassen en David Neres maakten de doelpunten, terwijl de wedstrijd werd gedomineerd door de Fransen.

Vanaf de eerste minuut had Ajax het lastig met de koploper van Frankrijk. Lille loerde op de omschakeling en dankzij veelvuldig balverlies bij de Amsterdammers leverde dat voldoende mogelijkheden op. Gelukkig voor Ajax stond het vizier bij geen van de Lille-spelers op scherp. Maarten Stekelenburg kon vaak simpel redden of keek de bal naast en over.

De enige andere kans die Ajax in de eerste helft kreeg was voor Devyne Rensch. De rechtsback zette een dubbele één-twee met Klaassen op, maar Rensch stuitte op doelman Mike Maignan. Aan de andere kant werd Lille regelmatig gevaarlijk.

Tweede helft

Ook na rust was Lille beter dan Ajax. Met het inbrengen van Brian Brobbey voor Antony in de 55e minuut kreeg de ploeg van Erik ten Hag wel meer stootkracht voorin. Brobbey bracht Tadic én Klaassen kort na elkaar in stelling, maar Maignan kon twee keer redden.

In het laatste kwartier werd het écht spannend, nadat Yusuf Yazici een strafschop binnenknalde. Lisandro Martínez was de aansticker, nadat hij met zijn schouder een aanvaller in zijn rug duwde. Scheidsrechter William Callum vond het in eerste instantie geen penalty, maar de VAR haalde hem naar het scherm.

Ajax leek te wankelen, maar Neres kopte vlak voor tijd raak op aangeven van Brobbey: 2-1. Vorige week won Ajax al met 2-1 van Lille door goals in de slotfase van Tadic en Brobbey. Het is voor het eerst sinds 2017 - toen de finale werd bereikt - dat Ajax zich plaatst voor de laatste zestien van de Europa League.