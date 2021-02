Revelatie Devyne Rensch ziet plots hoogtepunten van zichzelf op YouTube

AMSTERDAM - De achttienjarige Devyne Rensch speelde donderdagavond een verdienstelijke wedstrijd tegen Lille. Ajax won met 2-1 en plaatste zich voor de achtste finales van de Europa League. De rechtsback is verbaasd over zijn stormachtige ontwikkeling: "Ik besef niet hoe snel het is gegaan."

"Het was niet ons allerbeste wedstrijd, maar we wisten dat de volgende ronde het belangrijkste is", begint Rensch zijn gesprek met Ajax TV. "Na de 1-0 was het belangrijk om alles tegen te houden en om met elf man te eindigen. Jammer genoeg wel een penalty tegen, maar gelukkig maakte Neres de 2-1."

Na afloop was de sfeer goed in de kleedkamer. "Chaotisch en leuk", noemt Rensch het. "Iedereen is blij natuurlijk. Vanavond is het genieten en vanaf morgen focus op PSV." Vrijdagmiddag om 13.00 uur is de loting voor de achtste finales.