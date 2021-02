Veerkrachtig Ajax wint in slotfase van Lille in Europa League

LILLE - Ajax begint volgende week als favoriet aan de return tegen Lille. Het heenduel in Frankrijk bij de laatste 32 van de Europa League werd in de slotfase met 2-1 gewonnen. Dusan Tadic (strafschop) en invaller Brian Brobbey maakten in de laatste vijf minuten de doelpunten.

In de eerste helft gebeurde er weinig. Alleen Antony had kans om de score te openen, maar hij stuitte op doelman Mike Maignan. Na rust ging het veel beter lopen bij Ajax. Het was toen eigenlijk wachten op de 0-1, maar Davy Klaassen en Daley Blind lieten enkele mogelijkheden onbenut. David Neres liet de grootste kans liggen, want hij schoot voor open doel tegen de lat.

Ondanks het goede spel van de Amsterdammers stonden ze na 72 minuten plots op acherstand. Een verkeerde terugspeelbal van Nico Tagliafico zorgde voor de 1-0. Hij had Timothy Weah over het hoofd gezien, waardoor de aanvaller van Lille de bal simpel kon binnen schuiven.

Achterstand omgebogen in overwinning

Ajax liet zich niet van de wijs brengen en rechtte de rug. Vijf minuten voor tijd wees scheidsrechter Ivan Kružliak naar de stip nadat Tagliafico naar de grond ging. De Slowaak werd door de VAR naar het scherm geroepen, maar de arbiter bleef bij zijn beslissing. Aanvoerder en spits Tadic schoot de penalty onberispelijk raak: 1-1.

De ploeg van trainer Erik ten Hag nam geen genoegen met het gelijkspel en ging op jacht naar de winst. En die kwam er ook. Brobbey werd diep gestuurd door Klaassen om de bal vervolgens via de benen van de keeper in het doel te schieten. In de zes minuten blessuretijd die volgde kwam Ajax niet meer in de problemen.

De return in Amsterdam begint volgende week donderdag om 18.55 uur.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch (Schuurs/82), Timber, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Klaassen, Blind; Antony (Idrissi/82), Tadic, Neres (Brobbey/73)