Ajax loot Young Boys in achtste finales Europa League

NYON - Ajax is vrijdagmiddag gekoppeld aan het Zwitserse Young Boys in de achtste finales van de Europa League. De Amsterdammers spelen 11 maart thuis. De return is een week later in Bern.

Young Boys schakelde in de vorige ronde het Bayer Leverkusen van Peter Bosz uit. De Zwitsers wonnen over twee wedstrijden met 6-3. Bij Young Boys speelt oud-Ajacied Miralem Sulejmani. De Serviër werd in 2008 voor 17,9 miljoen euro overgenomen door de Amsterdammers van sc Heerenveen. In 2013 vertrok Sulejmani naar Benfica, waarna hij in 2015 bij Young Boys neerstreek.

In de historie speelde Ajax één keer eerder tegen Young Boys. De Amsterdammers wonnen in het seizoen 1987/88 uit en thuis met 1-0 in de Europa Cup 2.

Ajax bereikte de achtste finales door Lille tweemaal met 2-1 te verslaan.