Gemeente sluit ingangen Vondelpark opnieuw af voor bezoekers

De gemeente roept mensen op om drukke plekken te vermijden en anderhalve meter afstand te houden. Een woordvoerder van Burgemeester Halsema laat aan NH Nieuws weten dat er geen maximum aantal bezoekers wordt gehanteerd. "Het park wordt afgesloten als de handhaving, politie en de telcamera's aangeven dat het te druk is, bijvoorbeeld als zij groepsvorming zien", zegt hij. Wanneer de hoofdingangen van het park weer open kunnen, wordt op diezelfde manier bekeken.

Woensdagmiddag stond het park vol met feestende jongeren. Burgemeester Halsema zei toen dat het park geen festivalterrein is. Tijdens de ontruiming werden twee mensen gearresteerd. Een persoon raakte gewond en moest worden overgebracht naar het ziekenhuis.

Weekend

Om te voorkomen dat het nogmaals uit de hand loopt zijn de zij-ingangen van het Vondelpark gesloten, daarnaast is er extra toezicht ingesteld bij de hoofdingangen. "Er wordt actief rondgelopen door handhaving om groepsvorming tegen te gaan", vertelt de woordvoerder. Deze aanpak, waarbij het park soms wordt afgesloten, is ook het plan voor het weekend. "Dit is juist de manier om feesten te voorkomen."