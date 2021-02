Texelse natuurdijk weer open voor fietsers en wandelaars: "Laat de vogels met rust"

TEXEL - Er mag weer gefietst en gewandeld worden op de Prins Hendrik Zanddijk tussen Oudeschild en 't Horntje. De dijk langs het nieuwe Ceres-strand is lange tijd afgesloten geweest, omdat de gemeente en het hoogheemraadschap vreesden voor negatieve invloed van fietsers op de natuurontwikkeling. Na een natuurtoets is de omgevingsvergunning van het natuurgebied aangepast en is de weg weer toegankelijk.

De afsluiting van de onderhoudsweg voor fietsverkeer was een voorwaarde in de vergunning om de Prins Hendrik Zanddijk aan te mogen leggen in de Waddenzee, een Natura2000-gebied. De afsluiting leidde tot groot protest onder de Texelaars.

“De gemeente Texel is positief verrast nu blijkt dat fietsen geen probleem vormt voor de nog te ontwikkelen natuur”, reageert wethouder Edo Kooiman. “Op deze manier kunnen Texelaars en eilandgasten genieten van het ‘nieuwe’ Ceres." Wel roept de wethouder iedereen op om het deel van het Waddenstrand dat niet toegankelijk is, ook echt met rust te laten en niet te betreden.

Rust

Om de grens tussen toegankelijk en ontoegankelijk gebied te markeren, heeft het hoogheemraadschap basaltblokken geplaatst, zodat het natuurgebied niet per ongeluk wordt betreden. Strandgasten en hondenbezitters worden gevraagd de vele vogels in het natuurgebied hun rust te gunnen. Het hek dat de onderhoudsweg afsloot, is inmiddels ook weggehaald.

“Gelukkig blijkt nu dat vogels niet verstoord worden door fietsers of wandelaars op onze onderhoudsweg”, zegt hoogheemraad Rob Veenman. “We zijn verheugd dat de vergunning is aangepast en hopen van harte dat iedereen de nieuw ontstane situatie omarmt en respecteert."