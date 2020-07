Hoogheemraadschap is vernielingen bij Prins Hendrik Zanddijk op Texel zat

"Dit is een natuurgebied dat niet openbaar toegankelijk is, en nu de lichtere versperringen steeds worden vernield, hebben we gegrepen naar steviger maatregelen. Tot onze spijt"

Ze geeft aan het liever niet te doen, maar zegt tegelijk dat ze geen keuze had. "Wij hadden liever deze stortblokken niet hoeven plaatsen. Maar dit is een natuurgebied dat niet openbaar toegankelijk is, en nu de lichtere versperringen steeds worden vernield, hebben we gegrepen naar steviger maatregelen. Tot onze spijt. Er is gemeenschapsgeld gemoeid met het repareren van vernielingen, fabriceren en plaatsen van nieuwe borden: de maat is nu vol."

Wie er achter de vernielingen zit, weet het Hoogheemraadschap niet. "We zouden heel graag in gesprek komen met de personen die problemen hebben met de ontoegankelijkheid van het gebied om over de situatie te overleggen. Mensen kunnen altijd contact met ons opnemen."

Hulpdiensten kunnen door de versperring er ook niet meer langs, maar zij kunnen met een terreinwagen een andere route nemen, verzekert het Hoogheemraadschap. "We zijn in contact met ze over de vraag of deze route voldoende toegang biedt tot dit natuurgebied."

Compensatie

Het natuurgebied is aangelegd ter compensatie van de aanleg van de Prins Hendrik Zanddijk, deze waterkering moest er komen om Texel te beschermen tegen de stijgende zeespiegel. Om boeren niet te hoeven dwingen hun grond af te staan, werd de dijk buitendijks aangelegd, maar daar moest wel extra natuurgebied voor in de plaats terugkomen. "Alleen het gebied voorbij de afrastering is niet toegankelijk", zo zegt het Hoogheemraadschap, "en omdat een hekwerk de mensen niet tegenhoudt, kiezen we nu voor deze stortblokken."

Texelaars en toeristen hebben vanaf het begin niet begrepen waarom de versperring er überhaupt moest zijn. En dan met name de afsluiting van het buitendijkse fietspad dat vanaf het toegankelijke stuk langs de dijk naar 't Horntje loopt. Het ligt aan de rand van het gebied en vogels hoeven in de regel geen last te hebben van fietsers of voetgangers.

Het ligt sowieso gevoelig, omdat met de aanleg van de zanddijk ook het nabijgelegen strandje Ceres eraan moest geloven. Na veel protesten werd het vervangen door een nieuw strand.