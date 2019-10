Vreemde vogel bij Prins Hendrikzanddijk: Europese flamingo gespot

TEXEL - Bijzonder bezoek bij de Prins Hendrikzanddijk op Texel: vanmiddag was er een flamingo goed te zien door de telescoop vanaf het uitkijkpunt. Het betreft hier een Europese flamingo.

Dat schrijft onze mediapartner de Texelse Courant.

"Dit is de derde of vierde vogel van deze soort ooit op Texel", laat Marc Plomp van het Vogelinformatiecentrum weten. "In 2006 zat er bij de Petten en de Molenkolk ook een flamingo, maar dat was een kleine flamingo die niet wild was. Deze kwam uit Afrika."

Dat geldt niet voor de flamingo die nu is gespot, al weet Plomp niet zeker waar hij vandaan komt. "De flamingo van vandaag toont heel wild en is ongeringd. Waarschijnlijk dus gewoon een wilde vogel uit Zuid-Europa. Er broeden een paar flamingo's in het Zwilbroekerveen, net over de Nederlandse grens in Duitsland. Deze vogels overwinteren rond de Grevelingen in Zeeland. Wellicht is het één van die vogels. Wie zal het zeggen."