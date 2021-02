Bezoekers verstoren natuur Schaalsmeerpolder: wandelroute mogelijk afgesloten

WORMERLAND - Sinds het begin van de coronacrisis is de Schaalsmeerpolder populairder dan ooit. De wandelroute in het Wormer- en Jisperveld trekt meer bezoekers dan normaal, maar lang niet iedereen houdt zich aan de regels. Loslopende honden, wildpoepers en mensen die niet op de paden blijven, verstoren de natuur zo erg dat Natuurmonumenten overweegt de route af te sluiten.

"Elke verstroring is er een te veel", zegt Aan Pander, gebiedsmanager bij Natuurmonunente. "Eén hond kan al heel veel kwaad aanrichten."

Onder omwonenden is de wandelroute Schaalsmeerpolder al jaren een populair uitje, maar de laatste weten steeds meer mensen het gebied te vinden. "Dat het druk is vinden wij niet erg", zegt Pander, die benadrukt dat hij het fijn vindt dat veel mensen van de natuur genieten. "Je kan zo het gebied inlopen, dat doen mensen ook."

Wat hij minder fijn vindt is de overlast die sommige mensen veroorzaken, door bijvoorbeeld niet wandelend, maar fietsend of zelfs de auto het gebied in te trekken. Dat is volgens Pander absoluut niet de bedoeling.

Ook boswachter Hessel Zoer stoort zich eraan, zegt hij in een persbericht van Natuurmonumenten: "Mensen en honden lopen waar dat niet mag, er lopen honden los, hondenpoep wordt niet opgeruimd en er liggen vaak menselijke uitwerpselen. Bebording en het aanspreken van overtreders helpt te weinig."

Broedseizoen

Op dit moment is het broedseizoen gaande, waardoor de vogels nog meer rust nodig hebben. Als de vogels van het nest vliegen, koelen de eieren namelijk af. Daarnaast kost het op en neer vliegen de vogels veel energie. De weidevogels hebben het zwaar en daarom is er de afgelopen jaren hard gewerkt om het leefgebied zo optimaal mogelijk te maken.



"Het gaat nu beter", zegt Pander over de vogelstand, "en dat willen we graag zo houden." Er moeten elk jaar jongen komen en met de verstoringen is de kans kleiner dat dit lukt.

Als de overlast blijft, wordt de wandelroute tijdens het broedseizoen afgesloten. Het broedseizoen loopt van 15 maart tot 15 juli. Natuurmonumenten roept bezoekers op om op de dijk te blijven en de hond (kort aan de lijn) daar ook te houden. Hondenpoep moet worden opgeruimd en wildplassen of -poepen is verboden. Pander: "We moeten dit echt samen beschermen. We moeten het samen doen."