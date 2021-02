Broedseizoen in gevaar door coronadrukte in natuurgebieden

NOORD-HOLLAND - Sinds de lockdown hebben recreatieterreinen en natuurgebieden te kampen met enorme hoeveelheden bezoekers. De grote getallen in combinatie met het overtreden van geldende spelregels brengen grote zorgen met zich mee. "Het heeft effect op onder andere het aankomend broedseizoen. Delen van terreinen zijn niet meer geschikt voor vogels om te broeden", aldus Do van Dijck, gebiedsmanager Stichting Landschap Noord-Holland.

Herten vluchten uit het bos - Karin Knap-Meijer

Het is druk in de natuurgebieden in Noord-Holland en deze drukte lijkt te groeien. Dagjesmensen, natuurliefhebbers, maar sinds de coronacrisis komt er ook een 'nieuw publiek' op de natuur af: het publiek dat zich niet aan de regels houdt. "Het gekke is dat niemand door het rode licht rijdt, maar wel de bordjes in de recreatie- en natuurgebieden negeert. Er gelden duidelijke regels en mensen kiezen ervoor om zich hier niet aan te houden", laat Van Dijck weten. Hij benadrukt dat bij deze keuze een deel berust op het bewustzijn en een ander deel op 'het moet gewoon kunnen'.

Quote "Alles gaat op slot: alleen de natuur blijft over" Anna Sprenkeling, Boswachter

Het winterseizoen zorgt ervoor dat veel diersoorten het zwaar hebben. Zo vertelt Mikal Folkertsma, boswachter in Noord-Holland: "Het is een koude, maar natte winter, waarin dieren hun energie nodig hebben en moeten sparen om voedsel te verzamelen en te schuilen." Tijdens controlerondjes spreekt Folkertsma mensen aan op het aanlijnen van honden en duidt op het feit dat mensen zich vaak niet bewust zijn van de hoeveelheden wild in het bos en wat hun bijdrage voor het wild kan zijn. "Honden en ook mensen laten geuren achter, die andere dieren paniek aanjagen en hun ritme verstoren." Niet alleen is het aanlijnen van belang, maar ook het op de paden lopen. "We spreken van paden en bosvakken, dat laatste zijn plekken waar bomen staan en bewust geen paden lopen. Plekken waar dieren kunnen rusten, maar dat nu niet kunnen doordat mensen de bosvakken betreden."

Borden duiden spelregels aan

Anna Sprenkeling, boswachter op Texel, ziet de toename van bezoekersstromen niet en maakt zich vooral zorgen over de andere natuurgebieden. "Door de grootsheid van Texel en de recreatiemogelijkheden kun je hier gemakkelijk een paar uur lopen zonder iemand tegen te komen." Tegelijkertijd zijn er op Texel ook mensen die niet bekend zijn met de regels en hebben de dieren het daarom in deze tijd ook hier moeilijk. Volgens Sprenkeling is dit begrijpelijk, want: "alles gaat op slot: alleen de natuur blijft over". Spelregels "Overdag is het verschrikkelijk veel drukker dan voor de coronacrisis, er zijn ook meer bekeuringen en overtredingen. Vooral in de weekenden gaan meer mensen naar buiten, wat volgens de huidige restricties begrijpelijk is. Reken maar dat de drukte een slecht effect heeft voor dieren", laat Roelf Hovinga, actief als boswachter voor Noord-Holland, weten. Mikal Folkertsma benadrukt dat het niet een kwestie is van zeuren, maar willen zien: "We gunnen iedereen zijn uitje, maar om dat goed naast elkaar te laten staan, moeten mensen zich aan de spelregels houden. De natuur en de dieren mogen er niet onder lijden."

Quote "Stel die avondklok zou in mei, juni en juli nog steeds gelden, dan zou de natuur meer rust krijgen" Roelf Hovinga, Boswachter