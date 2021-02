De eerste grutto's zijn weer in het land!

OUDERKERK AAN DE AMSTEL - Op verschillende plaatsen in Noord-Holland komen meldingen binnen van grutto's. De koningin van het weiland, onze nationale vogel, is gezien in het Wormer- en Jisperveld, in Zaanstreek-Waterland en bij het Landje van Geijsel in Ouderkerk aan de Amstel. Ze doen zich te goed aan Hollandse wormen na een lange reis uit Afrika.

Het is wel een hele onderneming om de eerste grutto's van het jaar daadwerkelijk te zien. Het zijn er nog niet zoveel, en vanwege het wisselende weer verplaatsen ze zich regelmatig. De laatste dagen van januari zijn er grutto's gespot bij het Landje van Geijsel.

Jan Geijsel zet altijd in het begin van het jaar het weiland achter zijn boerderij een beetje onder water. Dan komen de wormen naar de oppervlakte en daar zijn alle vogels dol op. Maar na de vorst van afgelopen weekeinde ligt er ijs op het land. Maandag en dinsdag laten de grutto's zich daar niet zien. Wel zijn er veel meerkoeten, wilde eenden, smienten, bergeenden, slobeenden, een roodborstje en zelfs een boomkruiper. Prachtig, maar daar kom ik niet voor.

Verderop in de provincie, in het Wormer- en Jisperveld, zag boswachter Hessel Zoer ze eergisteren nog, vlakbij de boerderij in Oost-Knollendam waar hij voor Natuurmonumenten werkt. "Ze zaten hier pal naast de boerderij, in dat ondergelopen landje." Hessel wijst naar de andere kant van de sloot, nog geen honderd meter verderop. Helaas is het landje inmiddels alweer opgedroogd, dus weer geen grutto's.

Alsof hun leven ervan afhangt

In de polder Wijenbus-Vroonmeer zitten vroeg in het jaar ook vaak grutto's, omdat ook daar een weiland onder water wordt gezet door Landschap Noord-Holland. Maar als ik er ga kijken, is er niets meer te zien dan gras. Ik ben te vroeg. Boswachter Chris Rost van Landschap Noord-Holland: "Ik heb de pomp net aangezet dus er staat nog geen water op het land. Misschien komen ze na het weekeinde, als de vorst en de sneeuw weer uit het land is."

Uiteindelijk vind ik wat ik zoek daar waar ik mijn zoektocht ben begonnen: het Landje van Geijsel. De regen heeft aan het eind van de middag het meeste ijs doen smelten en ik zie twee grutto's staan op een randje gras in de blubber. Iets verderop staan er nog eens veertien dicht bij elkaar te eten alsof hun leven ervan afhangt. Dat is waarschijnlijk ook zo. De dieren hebben zich leeg gevlogen in de laatste etappe van hun reis van Portugal naar hier. Een reis die begon in West-Afrika.

De komende weken zullen steeds meer grutto's onze polders weten te vinden. Ze eten zich eerst weer een beetje op kracht voordat ze doortrekken naar de broedgebieden. Dan klinkt overal weer die blijde roep die het voorjaar inluidt: "Grutto, grutto, grutto!"