Opnieuw tegenslag voor Zwanenburg: geen woningen maar een distributiecentrum

ZWANENBURG - De dorpsraad en de ondernemersvereniging hebben bezwaar gemaakt tegen de komst van een groot distributiecentrum aan de rand van het dorp. De gemeente maakte begin januari bekend dat de zogeheten 'City-Hub' van twaalf voetbalvelden er mag komen. Opvallend, want een jaar geleden weigerden zij nog een vergunning voor een distributiecentrum op dezelfde locatie.

Op de plek waarvoor de omgevingsvergunning nu verleend is, stond jarenlang het gebouw van fabrikant Ahrend/De Cirkel, een bedrijf dat meubelen ontwierp en produceerde. Het bedrijf zat jarenlang in Zwanenburg, maar is een aantal jaar geleden verhuisd naar het Brabantse Sint-Oedenrode.

Met de verhuizing komt het stuk grond vrij tussen bedrijventerrein de Weeren en de bebouwde kom van Zwanenburg. Een jaar geleden heeft de gemeente de omgevingsvergunning voor een distributiecentrum aan de Domineeslaan geweigerd, dit is destijds besloten omdat het vrachtverkeer aan de kant van het dorp het terrein zal verlaten.

180 graden gedraaid

"In het nieuwe ontwerp van het distributiecentrum zijn de laad- en losdocks in het plan 180 graden gedraaid, waarbij nu met deze vergunning uit wordt gereden op de Venenweg en de Weerenweg. Het nieuwe ontwerp voorziet in vermindering van de verkeersdrukte aan de Domineeslaan", reageert de gemeente op vragen van Forza.

Maar dat neemt de zorgen bij de dorpsraad en de ondernemersvereniging niet weg. Zij zouden namelijk überhaupt geen distributiecentrum zien, maar de zo noodzakelijke woningbouw.

Woningen

Toch kan er volgens de gemeente geen woningbouw worden gerealiseerd en dat heeft alles te maken met Schiphol. "Op deze locatie is alleen beperkte woningbouw toegestaan en kunnen er maximaal 25 woningen gebouwd worden. Voor een grote locatie als het voormalige Ahrendterrein is dit financieel een onhaalbare opgave", reageert de gemeente.

Opnieuw een tegenslag voor Zwanenburg, want naast de steeds meer waarschijnlijkere komst van het distributiecentrum, heerst het gevoel dat het dorp wordt opgezadeld met steeds meer 'lelijke' dingen. Zo zorgt de discussie rondom het zonnepark al maanden voor onrust in het dorp en ook de waterzuiveringinstallatie aan de zuidkant van het dorp gaat uitbreiden: "Ach het is maar Zwanenburg", wordt cynisch gereageerd op Facebook. De waterzuivering van Rijnland wordt gerenoveerd en uitgebreid, daarvoor wordt 98,3 miljoen euro uitgetrokken.