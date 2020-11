Gevreesde kledingoutlet opent deuren, parkeeroverlast en concurrentie liggen op de loer

HALFWEG - In de voormalige suikerfabriek in Halfweg is vanmorgen kledingoutlet The Style Outlets geopend. Een groot feest voor de organisatie, ondernemers, de gemeente en de bezoekers. Maar waar het iets oplevert voor Halfweg-Zwanenburg, heeft de komst van de outlet ook een schaduwzijde. Parkeerproblemen in Zwanenburg en serieuze concurrentie voor ondernemers in Haarlemmermeer liggen op de loer.

"Winkels bij Sugar City komen er", kopte NH Nieuws (destijds RTV NH) op 2 december 2009, meer dan tien jaar geleden. Hoewel middenstanders uit angst voor omzetverlies van meet af aan in verzet kwamen, mikte de ontwikkelaar toen nog op een opening in 2012 of 2013. Waarschijnlijk had niemand er rekening mee had gehouden dat het nog ruim tien jaar zou duren voordat het outletcentrum vorm zou krijgen, met de gevolgen van dien.

"Wij zien het wel gebeuren dat de mensen op stukken van ons terrein gaan parkeren", vertelt Sandra Allen. Ze woont recht tegenover de nieuwe outlet en hoopt dat de gemeente heeft nagedacht over een mogelijk parkeerprobleem. "Het lijkt mij dat de gemeente geld vrij kan maken om ons bij te staan voor borden waarop staat 'Niet parkeren, eigen terrein' en dat ze dat kunnen gaan realiseren."

Maatregelen

Mocht de gemeente geen maatregelen nemen laat een ondernemer weten zelf paaltjes of hekken te gaan plaatsen. "Daarnaast ben ik echt in staat om met een heftruck die auto's aan de Ringvaart te zetten", vertelt hij vandaag aan NH Nieuws.

Wethouder Marja Ruigrok laat weten op de hoogte te zijn van de zorgen en vertelt de situatie eerst te willen aankijken: "Mocht het zo zijn dat er sprake is van overlast zitten wij daar bovenop. We hebben hier verschillende scenario's voor uitgewerkt, denk hierbij bijvoorbeeld aan blauwe zone's."

Concurrentie

Naast de zorgen bij de buurtbewoners kijkt Sonja Olthuis met lede ogen naar de opening van de outlet. Ze is centrummanager van het winkelcentrum in Hoofddorp:"De euro wordt één keer uitgegeven en wij hebben natuurlijk ook prachtige modezaken met diezelfde merken, daar zit natuurlijk wel overlap in."

Om mensen toch naar het centrum van Hoofddorp te trekken, vertelt Sonja in te zetten op lokaal winkelen: "Dat is nodig om het winkelgebied overeind te houden. De winkels en de horeca maken een winkelgebied gezellig dus we hebben onze bezoekers hard nodig."