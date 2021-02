KNVB: hoogste amateurcompetities dit seizoen niet meer hervat

ZEIST - De KNVB heeft woensdag besloten dat door de verlengde coronamaatregelen in ieder geval de seniorencompetities veldvoetbal in de categorie A (eerste elftallen Tweede Divisie tot en met Vijfde Klasse) niet meer zullen worden hervat. Voor de jeugd- en zaalcompetities in de categorie A blijven de opties vooralsnog openstaan.