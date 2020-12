Zaalvoetbal: Hovocubo hoopt op herstart competitie

"Of het ook kan is een ander verhaal. Dat is wat iedere club nu aan het uitzoeken is. Je moet net zoals in het betaalde voetbal minimaal één keer per week testen. Anders kan je niet hervatten. Het is dus niet zozeer willen, maar meer kunnen", vervolgt Van Dijk.

De kans lijkt klein dat de eredivisie op korte termijn hervat zal gaan worden, want de kosten voor het testen zijn hoog en alle clubs moeten akkoord gaan. Van Dijk vreest voor de sportieve gevolgen als de competitie niet op korte termijn hervat wordt. "Ik geloof niet dat de topsporters op 1 februari of 1 maart gevaccineerd gaan worden. Dan krijg je weer hetzelfde rollenspel als nu dat er getest zal moeten worden. Als je dat niet tijdig met zijn allen omarmt dan zie ik het somber in dat er überhaupt nog competitie gespeeld gaat worden", aldus Van Dijk.

Trainen

Overigens mag Hovocubo weer trainen. Daar is vandaag groen licht voor gegeven door de betrokken instanties. Voor de Noord-Hollanders is dit extra van belang, want in januari speelt de ploeg Champions League. Tegenstander is het ijzersterke Inter FS uit Spanje.