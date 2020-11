Hovocubo overklast Noren en plaatst zich voor Champions League

TRONDHEIM - Hovocubo heeft zich zonder moeite geplaatst voor de UEFA Futsal Champions League. De zaalvoetballers uit Hoorn lieten geen spaan heel van hun Noorse tegenstander Utleira Idrettslag: 0-11. "We waren vooraf natuurlijk de favoriet, maar gezien de omstandigheden wel extra knap om het zo in de score uit te drukken", laat trainer Sander van Dijk weten.

"Een wedstrijd in deze omstandigheden is natuurlijk uniek", vervolgt Van Dijk. "We hebben niet een keer als gehele groep kunnen trainen, twee maanden geen wedstrijden en geen oefenwedstrijd kunnen spelen. Onze tegenstander trainde en speelde wel gewoon compleet en heeft competitie, dus het was een beetje krom allemaal."

"We zijn bijna bij het hotel', vertelt Van Dijk vanuit de spelersbus. "Daar gaan we uiteraard een paar drankjes doen en zullen we even stilstaan bij dit resultaat! Verder zitten én blijven we in de bubbel, dus in een vaste ruimte van het hotel."