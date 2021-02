Sport NL V Bakkie pleur: pissen in broodzakken na Veendam-uit

ZANDVOORT - In "Een bakkie pleur met Van Galen en Keur" bespreken wij de actualiteit in de voetballerij. Ook vertellen Barry van Galen en Piet Keur mooie anekdotes over vroeger. Dit keer hebben de mannen een mooi verhaal over toen ze met HFC Haarlem tegen Veendam speelden.

"Veendam-uit, dat was legendarisch", begint Van Galen. "Wij hadden een paar biertjes meegenomen en op de terugweg moesten wij plassen. De buschauffeur wilde niet stoppen, dus wij pisten maar in broodzakken. En die gooiden wij dan uit het dak", vertelt Keur. "Ja, dat dacht jij. Iedereen achter in de bus zat onder de zeik", vult een schaterende Van Galen aan.

Quote "Iedereen achter in de bus zat onder de zeik" oud-voetballer barry van galen

Op een gegeven moment was de nood wel heel erg hoog. Piet Keur was er toen helemaal klaar mee. Bekijk in de bovenstaande video hoe dit verhaal afloopt...