Bakkie Pleur: Looptrainingen over het naaktstrand

ZANDVOORT - Oud-voetballers Barry van Galen en Piet Keur hebben bij NH Sport hun eigen rubriek. In deze aflevering van "Een bakkie Pleur met Van Galen en Keur" gaat het over looptrainingen.

In zijn Roda JC-tijd sneed Barry van Galen tijdens de looptrainingen van Huub Stevens een groot stuk af en stond hij het grootste gedeelte van de tijd een paard te aaien. Piet Keur nam in zijn HFC Haarlem tijd ook een bijzondere route. De Haarlemmers hadden in Roemenië een trainingskamp. Samen met Joop Böckling nam Keur het voortouw en renden zo het naaktstrand op. "Wij trokken zo onze broek van onze reet en rennen zo dat strand op", aldus een gierende Keur.