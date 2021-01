Bakkie pleur: Tadic is een jankerd en Promes raakt geen pepernoot

"De scheidsrechter moet optreden en hem een kaart geven.", vult Barry van Galen aan.

Quincy Promes

Ook over de prestatie van Quincy Promes tijdens Ajax - Feyenoord zijn de mannen niet te spreken. "Promes had er eerder afgehaald moeten worden. Als hij de bal krijgt ziet hij het niet meer", aldus Van Galen. "Het lijkt wel of Promes de spelbepaler is. Hij heeft altijd overleg met Ten Hag, maar hij raakt geen pepernoot", laat Keur Weten.