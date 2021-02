VVV-coach Hans de Koning op z'n plek in Limburg: "Ontiegelijk naar m'n zin"

VENLO - Helaas voor Hans de Koning zat een stunt er zaterdagavond niet in tegen AZ. De trainer van VVV zag zijn ploeg met 1-4 verliezen. Toch stond de Noord-Hollander goedgemutst voor de camera. "Je kan verliezen van AZ, daar is niks mis mee."

"Zou mooi zijn als we die wedstrijd winnen en dan de finale in m'n geboortestad"

Halve finales beker

De Koning is nu een jaar in dienst bij VVV. En dat gaat vrij aardig. De Venlonaren staan op een veilige veertiende plek op de ranglijst en afgelopen week bereikten ze de halve finale van de beker. Een mooie prestatie waar de inwoner uit Broek op Langedijk naar uitkijkt. "Als trainer wil je het hoogste bereiken en het zou mooi zijn als we die wedstrijd winnen en dan de finale in m'n geboortestad spelen."

