AZ'er Evjen sluit met z'n eerste doelpunt een zwaar jaar af: "Het wordt nu makkelijker"

VENLO - Ruim een jaar voetbalt Håkon Evjen nu in Nederland voor AZ. Zaterdagavond maakte hij tegen VVV-Venlo eindelijk z'n eerste treffer voor de hoofdmacht van de Alkmaarders. De Noorse aanvaller was daar na afloopt zichtbaar blij mee. "Het was erg belangrijk voor mij"

"Het was een opluchting", vertelt een blije Håkon Evjen voor de camera van NH Sport. "De eerste goal is het meest lastig. Nu heb ik dat gevoel weer meegemaakt en wordt het makkelijker."

Elke dag een lach

Evjen speelt z'n meeste wedstrijden voor Jong AZ. De wedstrijd tegen VVV was pas z'n tweede in de basis van dit seizoen. Eindelijk kreeg hij een kans om te spelen en greep die mogelijkheid dan ook met beiden handen aan. "Ik ben erg blij hier en ik heb elke dag een lach op mijn gezicht. Het is alleen ook moeilijk om in een ander land te zijn en dan niet te spelen. Nu na deze kans en mijn doelpunt wordt het makkelijker."

Bekijk de video voor het hele gesprek met Hakon Evjen.