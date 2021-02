AZ heeft geen kind aan VVV-Venlo en wint met ruime cijfers

AZ was in de eerste helft veel gevaarlijker dan VVV, maar toch zou de thuisploeg tegen de verhouding in op gelijke hoogte komen. De ploeg van oud-AZ-doelman Hans de Koning loerde op een kans uit een dood spelmoment en na 23 minuten deed zo'n mogelijkheid zich voor het eerst voor. Een indraaiende vrije trap belandde pardoes op het hoofd van Christos Donis, die daarmee Marco Bizot op het verkeerde been zette. De Griekse middenvelder van de Venlonaren zorgde met zijn treffer tevens voor de 1-1 ruststand.

Jesper Karlsson kreeg de bal aan de zijlijn aangespeeld, speelde zich vrij en schoot vervolgens vanaf buiten het strafschopgebied met een bananenschot de bal in de verre hoek. Het was alweer het zevende competitiedoelpunt van het seizoen voor de Zweedse zomeraanwinst.

AZ-trainer Pascal Jansen koos tegen VVV-Venlo voor Håkon Evjen als de vervanger van Calvin Stengs. De Noorse aanvaller stond in de basisopstelling omdat Stengs naar verluidt besmet is geraakt met het coronavirus. In de openingsfase van de wedstrijd hadden de Alkmaarders weinig te duchten van de Limburgse opponent. Binnen het kwartier zou AZ het overwicht al omzetten in een doelpunt.

Na de rust stelde AZ al snel orde op zaken. Tien minuten in de tweede helft kwamen de Alkmaarder alweer op een 1-2 voorsprong dankzij een doelpunt van Evjen. De Noor schoot van dichtbij onder doelman Thorsten Kirschbaum door en kon zo zijn eerste doelpunt in de hoofdmacht van AZ noteren. Twee minuten later werd AZ nog meer in het zadel geholpen. VVV-verdediger Christian Kum mocht met direct rood de kleedkamer opzoeken nadat hij de doorgebroken Myron Boadu had neergehaald.

Boadu neemt spanning definitief weg

Met tien man werd het voor VVV wel erg moeilijk om AZ nog een keer te gaan verrassen. In de 63 minuut haalde Myron Boadu de resterende spanning uit de wedstrijd door de 1-3 binnen te tikken. De aanvaller schoot van dichtbij al vallend de bal in het doel en besliste zo het duel definitief in het voordeel van AZ. Om het feest nog mooier te maken voor de ploeg van trainer Michel Jansen, zorgde Boadu in de slotfase met zijn tweede van de wedstrijd ook nog voor de 1-4.

Dankzij de overwinning nadert AZ in de competitie PSV tot op één punt. De Eindhovenaren spelen morgen nog wel tegen Vitesse.